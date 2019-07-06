Eski manken Alev Çökeliler'in evinde cinayet işlendi
BURSA'da bir genç, 2003 yılı bacak güzeli Alev Çökeliler'in evinde öldürüldü.
Bursa’nın Mudanya ilçesinde dün gece saat 03.30 sıralarında eski manken Alev Çökeliler'in evinde bir kişi öldürüldü. Cinayetle ilgili eski mankenin de aralarında olduğu 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, 2003 yılında bacak güzeli seçilen ve 2007 yılında uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınıp daha sonra serbest kalan eski manken Alev Çökeliler (37), evinde arkadaşı Onur Yılgın (35) ile birlikte alkol almaya başladı.
Gecenin ilerleyen saatlerinde Çökeliler ile aralarında gönül bağı olduğu öğrenilen Sadık Ş. (45) isimli şahıs Çökeliler’in evine geldi. Çökeliler’i evde başka bir erkekle alkol alırken gören Sadık Ş. sinirlerine hakim olamayarak Yılgın’a saldırmaya başladı.
Sadık Ş. ile Yılgın arasında kısa süreli boğuşma yaşandı. Sadık Ş. boğuşma sırasında yanındaki bıçakla Onur Yılgın'ı göğsünden bıçakladı. Ellerinden yaralanan Sadık Ş. eski manken Alev Çökeliler’i de alarak evden ayrıldı.