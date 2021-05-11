Eski kocadan beyzbol sopalı dehşet: Delirmiş gibiydi defalarca vurdu
KOCAELİ'nde, 29 yaşındaki fotoğrafçı Efsun Habiboğlu, 3 yıl önce boşandığı eski eşi Gökhan Şen tarafından borç para isteğini reddettiği gerekçesiyle sokak ortasında beyzbol sopasıyla feci halde darp edildi.
3.5 yıl önce Kocaeli'nde evlenen çift, birkaç ay içinde anlaşmalı boşandı. 3 yaşındaki kızın velayeti anneye verildi. Fotoğrafçı Efsun Habiboğlu, Başiskele'de ablasının evinin yakınlarında bir ev tutarak kızıyla burada yaşamaya başladı.
Geçen hafta eski karısını arayan Gökhan Şen, iddiaya göre 2 bin lira borç para istedi. Olumsuz yanıt alınca da kadına telefonda tehdit ve hakaretler savurdu.
Habiboğlu parayı vermeyeceğini söyleyince ikili arasında tartışma çıktı. Eski eşi telefonla arayıp hakaretler ve tehditler savurdu. Saldırgan adam bu kez peşine düştüğü kadını aracıyla sıkıştırınca kadın bariyerlere çarptı.
Efsun Habiboğlu, sonraki süreçte yaşanan kâbus dolu anları Sabah gazetesine şu şekilde anlattı: "Bana kaza yaptırınca polise şikâyette bulundum. 4 gün sonra ablam iftara çağırdı, ona gidecektim. Sokağa çıktım. Elimde kedim ve bir poşet çöp vardı. Bir anda karşıma çıktı. Beyzbol sopasıyla hiç acımadan defalarca vurdu.