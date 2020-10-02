Eski koca dehşeti! TikTok fenomeni canlı yayına hazırlanırken benzin döküp yaktı

Çin medyasına göre Çengdu kentindeki olay 14 Eylül'de meydana geldi. TikTok'un Çin versiyonu Douyin'de yüz binlerce takipçisi bulunan ve köy hayatı videoları milyonlarca kişi tarafından beğenilen Lamu adlı kadın canlı yayına hazırlanırken ekranı aniden karardı.