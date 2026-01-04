Eski İçişleri Bakanı Saadettin Tantan hastaneye kaldırıldı

Eski İçişleri Bakanı Saadettin Tantan, Sapanca'daki evinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. 85 yaşındaki deneyimli siyasetçinin tedavisinin yoğun bakım servisinde sürdüğü öğrenildi.

Türk siyasetinin önemli isimlerinden, eski İçişleri Bakanı Saadettin Tantan'dan üzücü haber geldi. Edinilen bilgilere göre, bugün saat 15.30 sıralarında memleketi Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki evinde bulunan Tantan aniden rahatsızlandı.

Ailesinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine hızla sağlık ekipleri sevk edildi. Evde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tantan, acil servisteki işlemlerinin ardından yoğun bakım servisine alındı. Hastane yetkililerinden Tantan'ın sağlık durumunun detaylarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

YOLSUZLUKLA MÜCADELE İLE TANINIYORDU

1999-2001 yılları arasında İçişleri Bakanlığı görevini yürüten Saadettin Tantan, görev süresi boyunca organize suç örgütlerine ve yolsuzluklara karşı yürüttüğü kapsamlı operasyonlarla tanınan bir isimdi. 2002 yılında kurduğu Yurt Partisi'nin genel başkanlığını sürdüren Tantan'ın hastaneye kaldırılması, siyasi camiada ve sevenleri arasında endişe yarattı. Sosyal medyada çok sayıda geçmiş olsun mesajı paylaşıldı.