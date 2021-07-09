Eski halinden eser kalmadı! Gümüşhane'de Dipsiz Gölü görenler hüsrana uğradı: Artık ölmüştü

Kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta, deniz seviyesinden 2 bin 140 metre yükseklikte olan ve manzarasıyla ilgi çeken Taşköprü Yaylası'ndaki Dipsiz Göl'de, 'define' söylentisi üzerine 2 kişi, kazı için başvuruda bulundu.