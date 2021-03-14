BIST 1.557
DOLAR 7,57
EURO 9,05
ALTIN 419,35

Eski halinden eser kalmadı! Estetik olan Deniz Seki'nin son halini gören tanıyamadı

Sevilen pop müziği sanatçısı Deniz Seki son zamanlardaki değişimiyle görenleri hayrete düşürdü.

Eski halinden eser kalmadı! Estetik olan Deniz Seki'nin son halini gören tanıyamadı

Bir süredir verdiği kilolarla adından söz ettiren şarkıcı Deniz Seki, bu kez son haliyle şaşırttı. Takipçileri yeni şarkısının kapak çekimi için objektif karşısına geçen Seki'yi tanımakta zorlandı. 

119
Eski halinden eser kalmadı! Estetik olan Deniz Seki'nin son halini gören tanıyamadı

 Herkes fotoğraflarında göründüğü kadar zayıflayıp zayıflamadığını, değişip değişmediğini merak ettiği Deniz Seki'nin albüm fotoğrafları akılları karıştırdı.

219
Eski halinden eser kalmadı! Estetik olan Deniz Seki'nin son halini gören tanıyamadı

Hürriyet'ten Hakan Gence'ye konuşan Seki, yeni albüm fotoğraflarının ne kadarının gerçek, ne kadarının photoshop olduğu sorusuna yanıt verdi.

319
Eski halinden eser kalmadı! Estetik olan Deniz Seki'nin son halini gören tanıyamadı

Fotoğrafların gerçek olduğu söyleyen Seki "Hepsi gerçek. Zaten eski Deniz’i sevmiyordum. Onu yolladım, yeni Deniz’i buraya getirdim." dedi.

419