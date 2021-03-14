Eski halinden eser kalmadı! Estetik olan Deniz Seki'nin son halini gören tanıyamadı
Sevilen pop müziği sanatçısı Deniz Seki son zamanlardaki değişimiyle görenleri hayrete düşürdü.
Bir süredir verdiği kilolarla adından söz ettiren şarkıcı Deniz Seki, bu kez son haliyle şaşırttı. Takipçileri yeni şarkısının kapak çekimi için objektif karşısına geçen Seki'yi tanımakta zorlandı.
Herkes fotoğraflarında göründüğü kadar zayıflayıp zayıflamadığını, değişip değişmediğini merak ettiği Deniz Seki'nin albüm fotoğrafları akılları karıştırdı.
Hürriyet'ten Hakan Gence'ye konuşan Seki, yeni albüm fotoğraflarının ne kadarının gerçek, ne kadarının photoshop olduğu sorusuna yanıt verdi.
Fotoğrafların gerçek olduğu söyleyen Seki "Hepsi gerçek. Zaten eski Deniz’i sevmiyordum. Onu yolladım, yeni Deniz’i buraya getirdim." dedi.