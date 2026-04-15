Eski hakem ve içerik üreticisi Elif Karaarslan'ın ifadesi ortaya çıktı
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklanan eski hakem ve sosyal medya içerik üreticisi Elif Karaarslan’ın ifadesi ortaya çıktı.
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan eski hakem Elif Karaarslan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Gazeteci Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre Karaarslan'ın ifadesi ortaya çıktı.
Eski hakem ve sosyal medya içerik üreticisi Elif Karaarslan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda verdiği ifadede, Instagram’daki abonelik sisteminin tamamen platformun sunduğu ücretli bir özellik olduğunu, burada yaptığı paylaşımların kendi yaşamından kesitler içerdiğini ve kesinlikle müstehcenlik barındırmadığını söyledi.
Karaarslan, "Instagram çıplak içeriklere izin vermez. En fazla bikinili paylaşımlar bulunabilir. Buradaki amaç müstehcenlik değildir, sistem tamamen rızaya dayalıdır” diyerek abonelik sistemi üzerinden yapılan yayınların suç unsuru taşımadığını savundu.
İfadesinde, daha önce Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde hakemlik yaptığını, görevden uzaklaştırılmasının ardından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde dava açtığını belirten Karaarslan, davanın sonucunda yeniden hakemliğe döneceğini düşündüğünü ifade etti.