Eski gelin adayı Sinem Umaş'tan Jeniffer Lopez'in konserine para saçan zenginler için olay yorum
Jennifer Lopez'in önceki gün Antalya'da verdiği konserin bilet fiyatlarının yüksek olması eski gelin adayı Sinem Umaş'ın dikkatini çekti ve konuyla alakalı çok konuşulacak tweetler attı.
Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, 'Regnum Live in Concert' etkinliği kapsamında Belek'te konser verdi. Uzun zamandır Türkiye'ye gelmediğini belirten Lopez, "Türkiye'de, Antalya'da olmaktan, burada konser vermekten dolayı çok mutluyum" dedi.
Kim Kardashian gelmedi: Lopez, 50'nci yaş gününü de sahnede hayranlarıyla birlikte kutladı. Biletleri günler öncesinde tükenen konseri Pelin Akil, Meryem Uzerli, Enis Arıkan, Erkan Kolçak Köstendil'in yanı sıra yerli ve yabancı yaklaşık 2 bin kişi izledi. Konsere geleceği duyurulan Kim Kardashian ise gelmedi.
Ayakta izleyenler 7 bin locadan takip edenler 300 bin verdi: Muhteşem dansları ve birbirinden göz alıcı sahne kostümleriyle sahnede devleşen ve konseri izlemeye gelen herkesi büyüleyen Lopez, kızı Emme Anthony'le sürpriz bir şarkısına düet yaparak hayranlarına büyük bir sürpriz yaptı. Konseri ayakta izleyenler 7 bin; locadan izleyenler ise 300 bin lira ödedi. Yüksek fiyatlara rağmen biletler tükendi.
''Hayat lükse gelince saçarlar'': Eski gelin adayı Sinem Umaş ise bilet fiyatlarının yüksek olmasına rağmen insanların deli gibi para saçmasına isyan etti. Umaş, ''Antalya jlo konseri. En düşük bilet 7 bin tl. 5 lik mama istesek göndermezler, 20₺ aç çocuğa yemek alırken elleri titrer, hayat lükse gelince saçarlar. Dünyada sefaletin sebebi sizin gibi zenginleri ne yapsak doyuramadığımız için.'' dedi.