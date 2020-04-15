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Eski gazeteci Ersin Kalkan cinayet gözaltısı

Uzun yıllar pek çok basın kuruluşunda muhabirlikten yazı işleri müdürlüğüne kadar çeşitli görevlerde bulunan Ersin Kalkan, cinayet suçlamasıyla gözaltına alındı.

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Aralarında Hürriyet, Radikal, Sabah ve Akşam’ın da bulunduğu pek çok basın kuruluşunda çalıştıktan sonra emekli olan Ersin Kalkan, cinayet suçlamasıyla gözaltına alındı.

Çakıyla boğazından yaraladı

Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul’un Balat semtinde meydana geldi. İddiaya göre Ersin Kalkan evine girdiği sırada kendisine saldıran bir kişiyi cebinden çıkardığı çakıyla boğazından yaraladı.

İsmi açıklanmayan kişi hayatını kaybederken, Ersin Kalkan, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gazetecilikten emekli olduktan sonra ticaretle uğraştığı öğrenilen 59 yaşındaki Kalkan’ın bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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