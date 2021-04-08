Eski GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer'den 'sarıklı amiral' Mehmet Sarı'ya tam destek!

Erkeklere “boşanmak yerine ikinci eş” çağrısı yaptığı için GATA'dan ve doktorluktan atılan eski GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer, 'sarıklı amiral' Mehmet Sarı'ya tam destek verdi. Edizer, geçtiğimiz fünlerde mesleğe geri iade edilmişti.

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Erkeklere “boşanmak yerine ikinci eş” çağrısı yapan, medeni hukuku hedef gösteren sosyal medya paylaşımları nedeniyle GATA başhekim yardımcılığı görevinden alınıp, doktorluk mesleğinden de atılan Ali Edizer, yine gündemde. HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a yönelik "İslam hükümlerine göre muamele edilseydi, hiçbiri yaşamıyor olurdu" mesajı paylaşan Edizer, sarıklı cübbeli görüntüsü nedeniyle tepkilerin odağındaki muvazzaf amiral Mehmet Sarı'ya tam destek verdi.

Sarıklı fotoğrafı basına yansıyan Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı hakkında soruşturma başlatılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan da "Yaptığı disiplinsizlik" diyerek o görüntülere tepki göstermişti. Skandal 'ikinci eş' açıklamaları nedeniyle GATA'daki görevinden ve doktorluk mesleğinden atılan Ali Edizer, 'sarıklı general' olayında tekrar ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde Güdül Devlet Hastanesi'nde göreve dönen Ali Edizer, laiklik karşıtı paylaşımlar yapıp "Hepimiz Mehmet Sarı'yız" paylaşımları yaptı.

Ali Edizer'in HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a yönelik olarak, "İslam hükümlerine göre muamele edilseydi, hiçbiri yaşamıyor olurdu" mesajı da tepki çekti.

Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu’nun babasının ayakkabıları giydirilmeden gözaltına alınarak evden apar topar alındığına dair mesajını alıntılayarak, “Bak çocuk. Bu kez doğru söylüyorsun inşallah. Yoksa boş yere mutlu olacağım, lâyık olduğu muameleyi yaptılar diye” ifadelerini kullandı.