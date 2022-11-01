Eski fenomen gelin adayı Hanife Gürdal'ın paylaştığı fotoğraf olay yarattı!
Katıldığı evlilik programı ile tanınan ve hiçbir damat adayını kabul etmemesiyle fenomen hale gelen Hanife Gürdal, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından sıklıkla bahsettirmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz yıllarda katıldığı evlilik programı ile tanınan ve konuşmaları, hareketleri ve tavırlarıyla dikkatleri üzerine çeken gelin adayı Hanife Gürdal, dillerden düşmüyor.
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Hanife Gürdal, sosyal medyayı aktif olarak kullanıp takipçileri ile sık sık fotoğraf paylaşımı yapıyor.
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Fenomen ismin Instagram hesabından yaptığı son paylaşımlar bazı iddiaları da beraberinde getirdi.
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Paylaşımlarda fazla kiloları ile dikkatleri üzerine çeken gelin adayına "Hamile misin?" yorumları yapıldı.
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