BIST 4.059
DOLAR 18,62
EURO 18,51
ALTIN 988,79

Eski fenomen gelin adayı Hanife Gürdal'ın paylaştığı fotoğraf olay yarattı!

Eski fenomen gelin adayı Hanife Gürdal'ın paylaştığı fotoğraf olay yarattı!

Katıldığı evlilik programı ile tanınan ve hiçbir damat adayını kabul etmemesiyle fenomen hale gelen Hanife Gürdal, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından sıklıkla bahsettirmeye devam ediyor.

Eski fenomen gelin adayı Hanife Gürdal'ın paylaştığı fotoğraf olay yarattı!

Geçtiğimiz yıllarda katıldığı evlilik programı ile tanınan ve konuşmaları, hareketleri ve tavırlarıyla dikkatleri üzerine çeken gelin adayı Hanife Gürdal, dillerden düşmüyor.

112
Eski fenomen gelin adayı Hanife Gürdal'ın paylaştığı fotoğraf olay yarattı!

Hanife Gürdal, sosyal medyayı aktif olarak kullanıp takipçileri ile sık sık fotoğraf paylaşımı yapıyor.

212
Eski fenomen gelin adayı Hanife Gürdal'ın paylaştığı fotoğraf olay yarattı!

Fenomen ismin Instagram hesabından yaptığı son paylaşımlar bazı iddiaları da beraberinde getirdi.

312
Eski fenomen gelin adayı Hanife Gürdal'ın paylaştığı fotoğraf olay yarattı!

Paylaşımlarda fazla kiloları ile dikkatleri üzerine çeken gelin adayına "Hamile misin?" yorumları yapıldı.

412