Eski eşinin sözleri olay olmuştu! Müge Anlı açtı ağzını yumdu gözünü "Yakamızdan düşün"
Müge Anlı canlı yayında eski eşi Burhan Akdağ'ın çarpıcı açıklamalarına isyan etti. Anlı, "Yakamızdan düşün! Bunları adam yerine koyup muhatap almak istemiyorum." sözleriyle ateş püskürdü.
'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programının sunucusu Müge Anlı'nın eski eşi Burhan Akdağ katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
"BEN OLMASAYDIM BUGÜNKÜ MÜGE ANLI OLMAZDI"
Anlı'nın eski eşi Akdağ şu ifadelerle dikkat çekti:
"Müge Anlı hem bana hem de gücüme aşık oldu. İlk eşimden boşanma sebebim Müge’ye aşık olmamdı. Ben olmasaydım bugünkü Müge Anlı olmazdı."
Burhan Akdağ'ın açıklamalarının ardından, Müge Anlı canlı yayında, "Bu sosyal medya nedir ya? Herkes hakkında her şeyi yazıyorlar ve söylüyorlar. İşini çok iyi yapan internette meslektaşlarım var onları ayrı tutuyorum. Hayatımda tanımadığım insanlar sevgilim oluyor, konuşmamışım... Abuk sabuk şeyler yazıyorsunuz, özel hayatımız kalmadı. Bu böyle olmaz ki..." iddialara sert ifadelerle yanıt verdi.
"Biz ne yapacağız? Ne çoluğumuz kaldı ne çocuğumuz hayatımızda görmediğimiz insanlar. "