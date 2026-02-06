Eski eşinin sözleri olay olmuştu! Müge Anlı açtı ağzını yumdu gözünü "Yakamızdan düşün"

Burhan Akdağ'ın açıklamalarının ardından, Müge Anlı canlı yayında, "Bu sosyal medya nedir ya? Herkes hakkında her şeyi yazıyorlar ve söylüyorlar. İşini çok iyi yapan internette meslektaşlarım var onları ayrı tutuyorum. Hayatımda tanımadığım insanlar sevgilim oluyor, konuşmamışım... Abuk sabuk şeyler yazıyorsunuz, özel hayatımız kalmadı. Bu böyle olmaz ki..." iddialara sert ifadelerle yanıt verdi.