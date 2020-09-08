Eski eşinin özel görüntülerini grupta paylaşan koca hesap verecek

Eski eşi ile sorunsuz bir şekilde boşandıktan 5 ay sonra durumdan haberdar olduğunu ifade eden Yıldız, "Eski eşim özel görüntülerimi yollamış arkadaşlarına. Eski ortağı ile kafede buluştuk. Bana görüntüleri izletti. İkimizin görüntüleriydi. Birkaç ay sonra yanlarında çalışan bir kişi daha mesaj attı. Elinde bana ait görüntüler varmış. Başka kadınlara ait görüntüler de varmış. Bunun üzerine şikayetçi oldum. En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi. Yıldız'ın avukatları da sanığın eski eşine ait özel görüntüleri kopyalayıp dağıttığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti. Duruşma ertelendi.