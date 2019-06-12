Eski eşi 5 çocuğunu öldürmüştü! Mahkemede olay istekte bulundu
ABD'de meydana gelen olayda bir anne, yaşları bir ile sekiz arasında değişen beş çocuğunu boğarak öldüren eski kocasının idam edilmemesini istedi.
ABD'nin son aylarda gözü kulağı bu davada. Beş çocuğunu boğarak öldüren Timothy Ray Jones idam mı edilecek, müebbet hapis cezasına mı çarptırılacak? Cani adamın eşi, bu ikilemde kararsız kalan jüriye herkesi şaşırtan bir istekte bulundu. Amber Kyzer isimli kadın son duruşmada jüriye şu şekilde konuştu;
"O, çocuklarıma merhamet göstermedi. Ama çocuklarım onu sevdi. Çocuklarımın başına gelenleri biliyorum. Bir anne olarak, bana kalsa onun yüzünü parçalardım. İçimdeki anne böyle diyor. Bir anne ayı gibi… Ama kendi adıma değil, çocuklarım adına konuşuyorum"
İdam istemedi: Konuşmasını Jones'un idam edilmesini istemediğini söyleyerek bitiren Amber Kyzer, son günlerin en çok konuşulan ismi oldu. Peki vahşi koca o cinayetleri neden işledi?
Cinayetlerin sebebi: Mahkeme kayıtlarına göre ise Kyzer ve Jones 2004'te çalıştıkları Chicago yakınlarında eğlence parkında tanıştıktan altı hafta sonra evlendi. Çift dokuz yıl sonra boşandı.