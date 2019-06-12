Eski eşi 5 çocuğunu öldürmüştü! Mahkemede olay istekte bulundu

"O, çocuklarıma merhamet göstermedi. Ama çocuklarım onu sevdi. Çocuklarımın başına gelenleri biliyorum. Bir anne olarak, bana kalsa onun yüzünü parçalardım. İçimdeki anne böyle diyor. Bir anne ayı gibi… Ama kendi adıma değil, çocuklarım adına konuşuyorum"