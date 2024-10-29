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Eski eş dehşeti! Genç kadına otomobilin içinde kurşun yağdırdı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Eski eş dehşeti! Genç kadına otomobilin içinde kurşun yağdırdı

Nevşehir'de genç kadın eski kocası tarafından otomobilin içinde tabancayla vurularak öldürüldü.

Eski eş dehşeti! Genç kadına otomobilin içinde kurşun yağdırdı

Alışveriş merkezinin açık otoparkında 50 AEM 178 plakalı otomobilin içinde bir kadının kanlar içinde hareketsiz olduğu yönündeki ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Eski eş dehşeti! Genç kadına otomobilin içinde kurşun yağdırdı

Otoparka gelen ekipler, araçta bulunan Mine Özcan'nın (28) hayatını kaybettiğini belirledi.

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Eski eş dehşeti! Genç kadına otomobilin içinde kurşun yağdırdı

Araç ve çevresindeki araştırmada 6 mermi kovanı bulan ekipler, kadının bir ay önce boşandığı Hüseyin Ç. tarafından vurulduğunu belirledi.

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Eski eş dehşeti! Genç kadına otomobilin içinde kurşun yağdırdı

Hüseyin Ç'nin, Kayseri'nin Develi ilçesinde jandarmaya giderek teslim olduğu öğrenildi.

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