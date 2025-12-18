BIST 11.335
Eski Danıştay Üyesi Yunus Çetin'e "görevi kötüye kullanma" suçundan 5 ay hapis

Danıştay 15. Dairesinin eski üyesi Yunus Çetin'e, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) talimatıyla verdiği bir kararla Sosyal Güvenlik Kurumunu (SGK) zarara uğrattığı gerekçesiyle Yüce Divan'da yargılandığı davada, "görevi kötüye kullanma" suçundan 5 ay hapis verildi.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Yüce Divan Salonu'nda görülen duruşmada, sanık Çetin ve avukatları hazır bulundu.

AYM Başkanı Kadir Özkaya, dava dosyasına gelen belgelerin okunmasının ardından iddia makamına söz verdi.

Esas hakkındaki mütalaasını sunan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, sanık Çetin'in "görevi kötüye kullanma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaaya karşı söz verilen sanık Çetin, altında imzası bulunan yargılamaya konu kararda, mevzuat ve hukuka aykırı bir durumun olmadığını savundu.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından hakkında dava açıldığını anlatan Çetin, Yargıtay 9. Ceza Dairesince yapılan yargılamada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ceza aldığını söyledi.

Yüce Divan'da yargılanmasına neden olan olayın, Yargıtay 9. Ceza Dairesince verilen hükümde değerlendirildiğini belirten Çetin, "Suçlamayı kabul etmiyorum. Daha önce aynı fiil nedeniyle mahkumiyet kararı verildiğinden öncelikle davanın reddine, aksi takdirde beraatıma karar verilmesini talep ediyorum." ifadesini kullandı.

AYM Başkanı Özkaya, duruşmaya verilen aranın ardından sanık hakkındaki hükmü açıkladı.

Sanık Çetin'i "görevi kötüye kullanma" suçundan oy çokluğuyla 5 ay hapse mahkum eden Yüksek Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

