Eski Çukur yıldızı Survivor yarışmacısı Çağrı hayat hikayesiyle yıktı geçti

Babasını erken yaşta kaybettikten sonra zor dönemler yaşadıklarını söyleyen Çağrı, şunları anlattı:

"Güzel bir çocukluk yaşadım. Ancak babamı erken yaşta hastalıktan kaybettik, annem ise hayatta. Annem beni mutlu edebilmek ve okutmak için her şeyini verdi. Ama ben o yolu seçmedim okuyamadım yani.''