Eski Çukur yıldızı Survivor yarışmacısı Çağrı hayat hikayesiyle yıktı geçti
Çukur dizisinden ayrılıp Survivor'a giden Çağrı Atakan, hayat hikayesini anlatırken gözyaşlarına boğuldu.
Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'daki "Ekmeğimin peşindeyim" sözüyle ünlenen Çağrı Atakan, Survivor 2021'de ünlüler takımında mücadele ediyor. Dönem dönem agresif çıkışlarıyla tartışmalarıyla adından söz ettiren Atakan, Survivor'un ekrana verilmeyen videolarının birinde hayat hikayesini anlattı.
Babasını erken yaşta kaybettikten sonra zor dönemler yaşadıklarını söyleyen Çağrı, şunları anlattı:
"Güzel bir çocukluk yaşadım. Ancak babamı erken yaşta hastalıktan kaybettik, annem ise hayatta. Annem beni mutlu edebilmek ve okutmak için her şeyini verdi. Ama ben o yolu seçmedim okuyamadım yani.''
''Hazıra dağ dayanmıyor, para bitti. Etrafımızdaki insanlar da akrabalar da gitti. Bazı akrabalar ise anneme para verirken ezdi. Bunun da sorumlusu benim aslında."
Annesinin şimdilerde kanser hastalığıyla mücadele ettiğini söyleyen Çağrı Atakan, "Annem kanser oldu. Onu da benim kanser ettiğimi düşünüyorum" dedikten sonra gözyaşlarına boğuldu.