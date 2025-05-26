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Eski Çatalca Müftüsü'nün tehdidine Özel'den yanıt

Eski Çatalca Müftüsü'nün tehdidine Özel'den yanıt

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'nun, "Sana tokadı ben atacağım, bekle" tehdidine yanıt verdi. Özel, "Biz düşmanımız ölse arkasından kötü konuşmayan bir Anadolu irfanına sahip milletiz. Ben doğrudan onu muhatap alacak değilim. Ama Cemal Enginyurt görev bilmiş. Yine de onun rolünü büyütmeyelim." dedi.

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Hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak'la ilgili skandal paylaşımının ardından tepkilerin odağına yerleşen eski Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, son olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef aldı. Özel'in, "Biz her camide varız, terbiyesizlik yaparsan gelir orada ağzını yırtarız." açıklamasına yanıt veren Mehmetalioğlu, sosyal medya hesabından zehir zemberek ifadeler kullandı.

ESKİ ÇATALCA MÜFTÜSÜ'NDEN ÖZEL: SANA TOKADI BEN ATACAĞIM

Mehmetalioğlu şunları söyledi: Ey Özgür Özel. Koruma zırhının arkasından atmak kolay. Koruma ordunu yanına almadan (gerçi bir işe yaramıyorlar yine tokadı yiyorsun da) buyur gel Fatih'teyim. Nasıl yırtıyorsun ağzımı bib görelim. Sen ecza dükkanında fiş yırtmaktan bile acizsin. Kartondan başkan. Sen daha tokat yemedin. Sana tokadı ben atacağım bekle."

ÖZEL: ONUN ROLÜNÜ BÜYÜTMEYELİM

Özgür Özel'den eski Çatalca Müftüsü'ne yanıt geldi. Halk TV canlı yayınında konuşan Özel şu ifadeleri kullandı: "Biz düşmanımız ölse arkasından kötü konuşmayan bir Anadolu irfanına sahip milletiz. Ama o hak etti dedik. Tenzili rütbe de yapıldı. Biz onunla ilgili uyarılarımızı da yaptık. Her camide CHP'liler var. Ben doğrudan onu muhatap alacak değilim. Ama Cemal Enginyurt görev bilmiş. Yine de onun rolünü büyütmeyelim."

NE OLMUŞTU?

KKTC'de çıktığı sahnede kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren sanatçı Volkan Konak'ın ölümüne ilişkin sosyal medyadan "Sahnede gebermiş" ifadelerini kullanan eski Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'na tepkiler yükselmişti. Diyanet İşleri Başkanlığı soruşturma başlatmış, iki ayrı davada ise 9 yıla kadar hapsi talep edilmişti. Bu gelişmelerin ardından Mehmetalioğlu Kocaeli'ye vaiz olarak atanmıştı.

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