Eski başyaver Ali Yazıcı'nın cezası belli oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davada, Yargıtayın bozma kararının ardından yeniden yargılanan eski başyaver Ali Yazıcı'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

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Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Yazıcı ile eski Dalaman Deniz Hava Üs Komutanı albay Cenk Bahadır Avcı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu. Duruşmada yaklaşık 3 saat savunma yapan Yazıcı, suçlamaları ve hakkındaki iddiaları kabul etmeyerek, beraatini talep etti.

Duruşmada yaklaşık 5 saat savunma yapan eski Dalaman Deniz Hava Üs Komutanı Albay Cenk Bahadır Avcı ise darbe girişimi sırasında yakıt almaya gelen ilk helikopteri püskürttüğünü, Muğla sınırı içinde askerin askere silah çektiği tek rütbelinin kendisi olduğunu iddia etti.

Bilerek, isteyerek herhangi bir suça katılmadığını öne süren Avcı, beraatini istedi. Mahkeme heyeti Yazıcı'yı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, Avcı'yı da 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

Duruşma sonrası kararı değerlendiren Cumhurbaşkanlığı avukatı Halit Çokan, gazetecilere, mahkeme sürecini hatırlatarak, kararın hayırlı olmasını diledi.

Çokan, 43 sanıkla ilgili Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 4 Ekim 2017’de bir karar verdiğini belirterek, şöyle konuştu:

“43 sanıkla ilgili Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi 4 Ekim 2017’de bir karar verdi. 31 sanığa 4 kez, 3 sanığa 1 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. 6 sanığa da müebbet hapis cezası vermişti. Ayrıca Cumhurbaşkanı eski Başyaveri Ali Yazıcı’ya Cumhurbaşkanına suikasta teşebbüse yardımdan’ dolayı 18 yıl hapis cezası vermişti. Kararlar bizim ve Cumhuriyet Savcılığı tarafından ve sanıklar tarafından İstinafa götürüldü. İstinaf belirli düzeltmeleri yaptıktan sonra özellikle biz Cumhurbaşkanı eski başyaveri sanık Ali Yazıcı ile ilgili verilen kararın aslında yanlış olduğunu, Ali Yazıcı’nın kararının yardım eden değil, asli fail olarak değerlendirilip ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması gerektiğini aktarmıştık. Yüksek mahkeme yapmış olduğu değerlendirme neticesinde 40 sanık hakkında verilen kararı onayladı. Ancak eski başyaver sanık Ali Yazıcı’nın Cumhurbaşkanı'na suikasta teşebbüsün asli faili olarak değerlendirilip mahkum edilmesi gerekirken, yardım eden sıfatıyla mahkum edilmesinin yasaya aykırı olduğunu ifade ederek, bizim temyiz talebimizi kabul etti."

Mahkemenin Ali Yazıcı ile ilgili kararının Yargıtay’ın bozma kararına uygun bir şekilde olduğunu anlatan Çokan, eski başyaver Ali Yazıcı’nın Cumhurbaşkanı'na suikasta teşebbüsün asli faili olarak kabul edilip ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdiğini vurguladı.

Verilen kararın millet, demokrasi ve devlet için hayırlı olmasını temenni eden Çokan, "Umarım bu karar demokratik düzene karşı kötü niyet besleyenlere karşı caydırıcı bir etki ve sonuç doğurur. İnşallah bir daha böyle kararların tecelli etmemesi için de milletçe dua ediyoruz." diye konuştu.