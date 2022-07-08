Eski Başbakan'a suikast! Konuşması sırasında göğsünden vuruldu
JAPONYA'nın eski başbakanı Shinzo Abe, Japonya'nın batısındaki Nara kentinde konuşma yaptığı sırada suikasta uğradı. Göğsünden vurularak yaralanan eski başbakan hastaneye kaldırıldı. Abe'nin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.
Japonya'nın eski başbakanı 67 yaşındaki Shinzo Abe, bugün Nara kentinde düzenlenen bir etkinlikte konuşurken, saat 11.30 sularında göğsünden vuruldu.
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Japon medyası eski başbakan Abe'nin suikasta uğradığını ve bariz bir silah sesi duyulduğunu aktardı.
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Abe'yi vurduğu iddia edilen bir şahsın gözaltına alındığı bildirilirken, polis ekiplerinin soruşturması devam ediyor.
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Abe'nin parlamentonun üst meclisi için pazar günü yapılacak seçim kampanyasında konuştuğu öğrenildi.
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