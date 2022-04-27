BIST 2.421
DOLAR 14,81
EURO 15,73
ALTIN 906,36
HABER /  GÜNCEL
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir
ADV En özel Anneler Günü Hediyesi Pandora'da

Eski AK Partili vekil Hüseyin Kocabıyık'tan Gezi davası tepkisi: Menderes'i ipe çeken zalim hakimlerin... Eşi görevden alındı!

Eski AK Partili vekil Hüseyin Kocabıyık'tan Gezi davası tepkisi: Menderes'i ipe çeken zalim hakimlerin... Eşi görevden alındı!

Eski AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, Gezi Davası kararlarının ardından sosyal medya hesabından Menderes'i yargılayan hakimleri hatırlatan bir mesajla tepkisini paylaştı. Bu sözlerini ardından eşi Uşak Valisi Funda Kocabıyık merkeze çekildi.

Abone ol

25. ve 26. Dönem AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, Gezi davasında verilen mahkumiyet ve tutuklama kararları ile iptal edilen 31 Mart 2019 İstanbul seçimlerinde partisinin aldığı tutumu eleştirdi.

Aynı zamanda Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ın da eşi olan Hüseyin Kocabıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma "Bizimki de ne kader böyle!" ifadesiyle başladı.

2019'da benzerini biz yaptık
"Tüm hayatımızda CHP’nin 1946’da yaptığı seçim hilesini tenkit ettik. 2019’da İstanbul’da bir benzerini biz yaptık" diyen Hüseyin Kocabıyık, şöyle devam etti:

"Hayatımız boyunca Menderes’i ipe çeken zalim hakim ve savcılara lanet okuduk; şimdi onların benzerleri vicdansız hükümler kuruyorlar.

Hukuk dışı kararların hakim ve savcıları bizi, hayatımızı adadığımız ne kadar kutsal değer varsa onları savunamaz hale getiriyorlar. Bu karar sahipleri mazide başardığımız her şeyi yıkıyorlar aslında. Bu yıkıma dur diyecek otorite bellidir ve ondan imdat istiyoruz."

Eşi vali Funda Kocabıyık görevden alındı

İçişleri Bakanlığı, Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ın geçici görevle İçişleri Bakanlığı emrine görevlendirildiğini bildirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kurtuluş Vakfı Başkanı Ufuk Tezemir yeni kitabını ünlülerle tanıttı
Kurtuluş Vakfı Başkanı Ufuk Tezemir yeni kitabını ünlülerle tanıttı
Eser Yenenler'e ne oldu hastalığı ne tüp mide ameliyatı iddiasına cevap
Eser Yenenler'e ne oldu hastalığı ne tüp mide ameliyatı iddiasına cevap
Bandırma'da toprağa gömülü bulunan yüzlerce bombanın sırrı çözüldü
Bandırma'da toprağa gömülü bulunan yüzlerce bombanın sırrı çözüldü
Resmi Gazete'de yeni karar yayınlandı GDO'lu et yiyeceğiz
Resmi Gazete'de yeni karar yayınlandı GDO'lu et yiyeceğiz
Rusya dediğini yaptı! Ruble ide ödeme yapmayan Polonya ve Bulgaristan'ın gazını kesti
Rusya dediğini yaptı! Ruble ide ödeme yapmayan Polonya ve Bulgaristan'ın gazını kesti
Dünya Bankası uyardı: Yıllarca sürebilir
Dünya Bankası uyardı: Yıllarca sürebilir
Erkenci meyve dudak uçuklattı yüzde 400'e varan zamlar
Erkenci meyve dudak uçuklattı yüzde 400'e varan zamlar
Çağlar Ökten ilk eşi kimdir oğlu Artur'un annesi kaç yaşında?
Çağlar Ökten ilk eşi kimdir oğlu Artur'un annesi kaç yaşında?
Çağlar Ökten'in oğlu kim kaç yaşında? Çağlar Ökten ilk eşi kimdir?
Çağlar Ökten'in oğlu kim kaç yaşında? Çağlar Ökten ilk eşi kimdir?
Trafiğe çıkan araçların yarısı 12 yaşın üzeri! Sıfır ve genç araç alınamıyor
Trafiğe çıkan araçların yarısı 12 yaşın üzeri! Sıfır ve genç araç alınamıyor