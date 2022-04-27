Eski AK Partili vekil Hüseyin Kocabıyık'tan Gezi davası tepkisi: Menderes'i ipe çeken zalim hakimlerin... Eşi görevden alındı!

Eski AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, Gezi Davası kararlarının ardından sosyal medya hesabından Menderes'i yargılayan hakimleri hatırlatan bir mesajla tepkisini paylaştı. Bu sözlerini ardından eşi Uşak Valisi Funda Kocabıyık merkeze çekildi.

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25. ve 26. Dönem AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, Gezi davasında verilen mahkumiyet ve tutuklama kararları ile iptal edilen 31 Mart 2019 İstanbul seçimlerinde partisinin aldığı tutumu eleştirdi.

Aynı zamanda Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ın da eşi olan Hüseyin Kocabıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma "Bizimki de ne kader böyle!" ifadesiyle başladı.

2019'da benzerini biz yaptık

"Tüm hayatımızda CHP’nin 1946’da yaptığı seçim hilesini tenkit ettik. 2019’da İstanbul’da bir benzerini biz yaptık" diyen Hüseyin Kocabıyık, şöyle devam etti:

"Hayatımız boyunca Menderes’i ipe çeken zalim hakim ve savcılara lanet okuduk; şimdi onların benzerleri vicdansız hükümler kuruyorlar.

Hukuk dışı kararların hakim ve savcıları bizi, hayatımızı adadığımız ne kadar kutsal değer varsa onları savunamaz hale getiriyorlar. Bu karar sahipleri mazide başardığımız her şeyi yıkıyorlar aslında. Bu yıkıma dur diyecek otorite bellidir ve ondan imdat istiyoruz."