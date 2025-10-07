BIST 10.735
Eski AK Parti milletvekili Hüseyin Kocabıyık gözaltına alındı

Eski AK Parti milletvekili Hüseyin Kocabıyık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gözaltına alındığını açıkladı. Gazeteci İsmail Saymaz, Hüseyin Kocabıyık'ın Kocabıyık'ın gözaltına alınma sebebinin, "cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla başlatılan soruşturma" olduğunu duyurdu.

Eski AK Parti milletvekili Hüseyin Kocabıyık, sabah saat 10.30'da X hesabından "gözaltına alındığını" duyurdu.

Kocabıyık, geçen günlerde Cumhuriyet’e verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. AK Parti içinde “herkese bir şey dayatılan” bir sistem olduğunu ileri süren Kocabıyık, “Bana da verdiler. Eşimi vali yapmışlardı. O zaman iki bakan arkadaş beni arayıp 'Seni nasıl ayağından çiviledik' diye espri yapmıştı. Birtakım şeylere itiraz ettiğim için de geri aldılar. Sistem bu. O nedenle susuyorlar" demişti.

Gazeteci Saymaz da Kocabıyık'ın paylaşımının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eski AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık hakkında cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Kocabıyık hakkında gözaltı ve evinde arama kararı verildi. Polis ekipleri şu an Kocabıyık’ın evinde arama yapıyor" diye yazdı.

