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Eski AK Parti Cizre ilçe başkanının kardeşinin ölümüyle ilgili 26 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Eski AK Parti Cizre ilçe başkanının kardeşinin ölümüyle ilgili 26 şüpheli yakalandı

Eski AK Parti Cizre İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi Tahir Güven'in öldüğü silahlı saldırıyla ilgili düzenlenen operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.

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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Eski AK Parti Cizre İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi Tahir Güven'e düzenlenen silahlı saldırı olayıyla ilgili haklarında teşhis ve ihbarda bulunulan terör örgütü PKK/KCK'nın şehir yapılanması YPS ve gençlik yapılanması DGH'ye yönelik Şırnak'ta operasyon düzenlendi.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) şube müdürlüklerince sabah saatlerinde yapılan operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda örgüt propagandası içeren çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Ayrıca HDP Cizre ilçe binasında yapılan aramada terör örgütü propagandası içeren çok sayıda materyal ve malzemeye el konuldu.

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