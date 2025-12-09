BIST 11.182
Eşiyle konuşmak için gittiği binada görevlinin karısını öldürdü

Eşiyle konuşmak için gittiği binada görevlinin karısını öldürdü

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde boşanma aşamasındaki karısıyla konuşmaya giden bir kişi, tartıştığı apartman görevlisinin eşini bıçakla öldürdü.

Alınan bilgiye göre, boşanma aşamasındaki eşiyle konuşmaya gelen İ.Ş. (51), bina girişinde apartman görevlisinin karısı M.G. (36) ile karşılaştı.

İ.Ş. henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı M.G'yi bıçakla yaralayıp, ardından karısının bulunduğu daireye çıktı. Şüpheli, eşinin kapıyı açmaması üzerine kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan M.G, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, kaçan zanlıyı yakaladı.

