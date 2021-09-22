Eşinin yüzünü falçatayla doğradı! Mahkeme 'iyi hal' indirimi yaptı

Mesut Öztürkmen, internet üzerinden tanışıp Türkiye'ye davet ettiği Ukraynalı Hanna Butym'i İtalya'da futbol oynuyorum diye kandırdı. Kısa sürede de evlendiler. Gerçekler sonradan ortaya çıktı. Mesut Öztürkmen'in memleketi Gaziantep'te 3 çocuğu vardı, ne futbolcuydu ne de zengin. Sık sık eşine şiddet uygulamaya başladı.