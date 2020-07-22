Eşinin sevgilisinin eski sevgilisi ile oldu! Müge Anlı Gülizar'a şok oldu

Müge Anlı canlı yayında tüyleri diken diken eden Şiar olayı gündeme oturdu. Nisan ayında Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, yangın çıkan evde mahsur kalan 9 yaşındaki Şiar Kılıç can verdi. Baba Samet, dede Kemal ve eşi Emine Kılıç, Müge Anlı'ya çıkarak küçük Şiar'ın ölümü hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Ölen Şiar Kılıç'ın annesi Gülizar Amanet ise Müge Anlı canlı yayında sözleri ile herkesi şoke etti. Ailenin mazisine ilişkin yasak aşk ve çarpık ilişki ise yayında ortaya döküldü. Bir doktorun anneyle ilgili aktardıkları ise cinayeti anne mi işledi dedirtti.