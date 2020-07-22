Eşinin sevgilisinin eski sevgilisi ile oldu! Müge Anlı Gülizar'a şok oldu
SAKARYA'da 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın şüpheli ölümü ile korkunç olaylar ortaya çıktı. Şiar'ın sürekli öleceğini rüyasında gören Gülizar ve eşinin mazisi de dehşet. Eşinin yeni sevgilisinin eski sevgilisi ile birlikte olmuş.
Müge Anlı canlı yayında tüyleri diken diken eden Şiar olayı gündeme oturdu. Nisan ayında Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, yangın çıkan evde mahsur kalan 9 yaşındaki Şiar Kılıç can verdi. Baba Samet, dede Kemal ve eşi Emine Kılıç, Müge Anlı'ya çıkarak küçük Şiar'ın ölümü hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Ölen Şiar Kılıç'ın annesi Gülizar Amanet ise Müge Anlı canlı yayında sözleri ile herkesi şoke etti. Ailenin mazisine ilişkin yasak aşk ve çarpık ilişki ise yayında ortaya döküldü. Bir doktorun anneyle ilgili aktardıkları ise cinayeti anne mi işledi dedirtti.
9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın yangında ölümü sonrasında babası Samet, dede Kemal ve eşi Emine Kılıç, Müge Anlı'ya çıkınca ortaya dökülenler dehşete düşürdü. Babanın iddiasına göre oğlu Şiar'ı annesi Gülizar ile birlikte yaşadığı sevgilisi öldürüp yakmıştı. Bir başka iddiaya göre yanan Şiar'ın cesedi çıkarıldığında iki kolu yoktu. Ortaya atılan iddialarla birlikte bir doktorun verdiği ifade şüpheleri büyüttü.
Şiar ölmeden 2 gün önce 'oğlum öldü demiş
Doktor olaydan 2 gün önce Gülizar ile sevgilisini hastanede görmüştü. Sevgilisi Hami şeker sebebiyle tedavi görürken Gülizar ağlıyordu. Doktor 'Neden ağlıyorsunuz, birini mi kaybettiniz' deyince Gülizar 'Evet 9 yaşındaki oğlumuz öldü' cevabını veriyor. Ancak bunu söylediğinde henüz yangın çıkmamış ve Şiar hayattaymış.
Eşinin sevgilisinin eski sevgilisi çıktı : Müge Anlı bugün canlı yayına iddianın merkezindeki anne Gülizar ile birlikte yaşadığı sevgilisi Hami Kıcı çıkardı. Çift ile birlikte ailelerin kirli maziside ortaya döküldü. Gülizar, eşi Samet'i evinde sevgilisi ile yakalayınca boşanmıştı. Şoke eden ise Gülizar'ın da eşinin sevgilisinin eski sevgilisi ile birlikte olması. Gülizar eşinin yeni sevgilisinin eski sevgilisi olan Hami'yle birlikte olmaya başlıyor ve boşanma sonrasında imam nikahı kıyıyorlar.