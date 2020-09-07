BIST 1.093
DOLAR 7,46
EURO 8,83
ALTIN 462,88
GÜNCEL

Eşinin amcasından taciz! Gökçen Ocak feryat etti: Ben ölmeden duyun sesimi

Gökçen Ocak, eşi ve 5 yaşındaki kızları ile birlikte İstanbul Gülsuyu’nda yaşıyor. Eşinin amcası tarafından aylardır tehdit ve tacizlere maruz kaldıklarını söyleyen Gökçen, sosyal medyada bir hesap açarak maruz kaldığı son tacizi ifşa etti ve destek çağrısında bulundu.

Eşinin amcası Fuat Ocak tarafından kayınvalidesinin vurulduğunu, kendisinin de tacize uğradığını söyleyen Gökçen Ocak feryat etti.
Yetkililere seslenen Gökçen Ocak, "ölmek istemiyorum, ne olur duyun sesimi" dedi. #FuatOcakTutuklansın etiketi gündem oldu.

22 yaşındaki Gökçen Ocak, eşi ve 5 yaşındaki kızları ile birlikte İstanbul Gülsuyu’nda yaşıyor. Eşinin amcası tarafından aylardır tehdit ve tacizlere maruz kaldıklarını ifade eden Gökçen, sosyal medyada bir hesap açarak maruz kaldığı son tacizi ifşa etti ve destek çağrısında bulundu.

Gökçen’in eşi ve kızı ile birlikte yaşadığı ev, eşinin çok sayıda akrabası ile paylaştıkları bir binada yer alıyor. Gökçen’in aktardığına göre; 13 Nisan 2020 tarihinde, eşinin kuzeni olan Aykut Ocak, eşinin annesine silahlı saldırıda bulunuyor. Gökçen’in kayınvalidesi saldırıyı yaralı atlatırken, Aykut Ocak’ın yargılaması tutuklu devam ediyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Manchester City'nin iki yıldızı koronaya yakalandı
Virüs çıktı! Nevşehir'de PTT şubesi karantinaya alındı
Diyarbakır Kulp’ta kamu binalarına HES koduyla giriş yapılacak
Zehra Zümrüt Selçuk: Kronik hastaların rapor süresi ve ilaç reçeteleri uzatıldı
Deprem oldu! Van Bitlis Muş fena sallandı 3.9 şiddetindeki depremin merkezi neresi
Apartman görevlisinde Covid-19 çıktı! Eskişehir’de bir sitedeki 200 kişi karantinaya alındı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Meral Akşener idam cezasına karşı mı? Devlet Bahçeli'nin 'idam gelsin' önerisine neden karşı çıktı?
Kenan Doğulu çaldı Beren Saat oynadı!
Sezgin Tanrıkulu kimdir aslen nereli bayrak olayı nedir?
Eşinin amcası taciz etti Gökçen Ocak feryat etti: Ben ölmeden duyun sesimi
Alina Boz ve Kubilay Aka koronavirüse yakalandı!
Hande Doğandemir'in göğüs dekoltesi sosyal medyayı salladı
Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda kilometrelerce ters yönde gitti
EBA giriş saatleri lise 9. 10 ve 11. sınıflar EBA'ya saat kaçta giriyor?