Eşinin amcasından taciz! Gökçen Ocak feryat etti: Ben ölmeden duyun sesimi

Eşinin amcası Fuat Ocak tarafından kayınvalidesinin vurulduğunu, kendisinin de tacize uğradığını söyleyen Gökçen Ocak feryat etti.

Yetkililere seslenen Gökçen Ocak, "ölmek istemiyorum, ne olur duyun sesimi" dedi. #FuatOcakTutuklansın etiketi gündem oldu.

22 yaşındaki Gökçen Ocak, eşi ve 5 yaşındaki kızları ile birlikte İstanbul Gülsuyu’nda yaşıyor. Eşinin amcası tarafından aylardır tehdit ve tacizlere maruz kaldıklarını ifade eden Gökçen, sosyal medyada bir hesap açarak maruz kaldığı son tacizi ifşa etti ve destek çağrısında bulundu.

Gökçen’in eşi ve kızı ile birlikte yaşadığı ev, eşinin çok sayıda akrabası ile paylaştıkları bir binada yer alıyor. Gökçen’in aktardığına göre; 13 Nisan 2020 tarihinde, eşinin kuzeni olan Aykut Ocak, eşinin annesine silahlı saldırıda bulunuyor. Gökçen’in kayınvalidesi saldırıyı yaralı atlatırken, Aykut Ocak’ın yargılaması tutuklu devam ediyor.