Eşini tabancayla öldüren kişi aynı silahla intihar etti

İsmetpaşa Bulvarı'ndaki iş yerinde çalışan Narin S. (46) ile yanına gelen eşi İsmail S. (47) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında eşine tabancayla ateş eden İsmail S, daha sonra aynı silahla kendini vurdu.

İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen çiftin cenazeleri, hastane morguna konuldu.

Olayı duyup iş yerine giden Narin S'nin yakınları sinir krizi geçirdi.