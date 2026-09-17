Eşini öldürüp kaçan kişi intihar etti

Dilek Mahallesi'nde yaşanan olaydan sonra uzaklaşan H.T'nin (35) cansız bedeni Kayışlar Mahallesi'ndeki bir arazide bulundu. H.T'nin tabancayla hayatına son verdiği belirlendi.

Dilek Mahallesi'nde dün H.T. henüz belirlenemeyen nedenle eşi G.T. (31) ile yanındaki teyzesi R.G'ye (56) tabancayla ateş açmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan G.T. kurtarılamamıştı. Kaçan zanlının yakalanması için jandarma çalışma başlatmıştı.