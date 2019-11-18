Eşini kaybettikten sonra ıssız bir adayı yeşertti! 3 bin 500 fidan dikti

Eşini kaybettikten sonra ıssız bir adayı yeşertti! 3 bin 500 fidan dikti
Keban Baraj Gölü Havzası’nda 14 yıl önce yerleştiği ve sessiz sedasız adaya diktiği 3 bin 500 fidan ile renk veren 80 yaşındaki Ziya Abay, kış öncesi ağaçlarını budayıp çapalayarak hazırlık yapıyor.
Eskişehir’de eşini kaybettikten sonra memleketi Tunceli’nin Pertek ilçesine dönen 80 yaşındaki Ziya Abay, Tunceli ile Elazığ arasında Keban Baraj Gölü Havzası’nda kalan bir adayı keşfederek yerleştiğinin hikayesi, medyaya taşınmasıyla ülke genelinde gündem olmuştu.
Yerleştiği adaya 3 bin 500 fidan diken, yaptığı sulama havuzu ile fidanları büyütüp adayı ayrı bir görüntüye kavuşturup barakasında yaşayan Ziya Abay, şimdilerde bin 700 TL’lik emekli maaşı ile kiraz fidanı alıp dikmek için hazırlık yapıyor.
Yetiştirdiği meyveleri toplayan ve ücretsiz olarak isteyene dağıtan Abay, sonbaharın son günlerinde kış öncesi budama ve çapa işlemleri gerçekleştirirken, adadaki 10 kendisiyle de yakından ilgileniyor.
Budama yaptığını ve 150 tane kiraz dikeceğini belirten Ziya Abay, “Bin 700 lira emekli maaşım var. Onunla kiraz fidanları almayı düşünüyorum. Kargo parası ile 2 bin lirayı buluyor. Maaşımdan bana bir şey kalmıyor ama olsun ben ağaç dikmeye devam edeceğim” dedi.