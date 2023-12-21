BIST 7.685
DOLAR 29,15
EURO 32,02
ALTIN 1.909,20
YEREL

Eşini engelli çocuğunun yanında darp etti! TEM Otoyolu’nda dehşet anları kamerada

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

TEM Otoyolu Sarıyer Baltalimanı mevkiinde seyir halinde olan araç içerisindeki adam, tartıştığı eşini arka koltuğa uzanarak engelli çocuğunun yanında darp etti. Kadının çığlık çığlığa kaldığı o dehşet anları kameralara yansırken, polisin tespit ederek ulaştığı kadın şikayetçi olmadı. Kadının kardeşi ise adamdan korktuğu için şikayetçi olamadığını iddia etti.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında TEM Otoyolu Sarıyer Baltalimanı mevkisi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otoyolda KF AU 34 Alman plakalı lüks otomobil ile seyreden sürücü O.M., iddiaya göre göre eşi N.M. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Kadını engelli çocuğunun yanında darp etti

Tartışmanın büyümesi üzerine şoför koltuğunda olan O.M., arka koltuğa uzanarak eşini darp etmeye başladı. Kadına engelli çocuğunun yanında dakikalarca vuran O.M.‘ye ise yolcu koltuğunda oturan şahıs, müdahale etmedi.

Kadın şikayetçi olmadı, kardeşi korktuğunu iddia etti

Yolculuk esnasında süren darp ve kadının çığlık çığlığa kaldığı o anlar kameralara yansıdı. Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, darp edilen kadına ulaştı. Ancak kadının eşinden şikayetçi olmadığını söylediği öğrenildi. Kadının erkek kardeşi ise eşinden korktuğu için şikayetçi olamadığını iddia etti.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Narkogüç-40 Operasyonu'nda 376 şüpheli yakalandı
Narkogüç-40 Operasyonu'nda 376 şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde Gazze'yi unutmadı: 2024 zalimin ceza aldığı yıl olacaktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde Gazze'yi unutmadı: 2024 zalimin ceza aldığı yıl olacaktır
İsrailli gazeteciden, 'Ordu, 7 Ekim akabinde Gazze'de 100 bin kişiyi öldürmeliydi' çıkışı
İsrailli gazeteciden, 'Ordu, 7 Ekim akabinde Gazze'de 100 bin kişiyi öldürmeliydi' çıkışı
Emre Belözoğlu, hakem Halil Umut Meler'in iddialarına ilişkin açıklama yaptı
Emre Belözoğlu, hakem Halil Umut Meler'in iddialarına ilişkin açıklama yaptı
Emre Belözoğlu'nun Halil Umut Meler'e sarıldığı anlar kamerada
Emre Belözoğlu'nun Halil Umut Meler'e sarıldığı anlar kamerada
İsrailli rehine yakını: Erdoğan bize yardım etsin
İsrailli rehine yakını: Erdoğan bize yardım etsin
Kadın defalarca 'pırasa' dedi, eşi canlı yayında bayıldı! Esra Erol'da ilginç anlar
Kadın defalarca 'pırasa' dedi, eşi canlı yayında bayıldı! Esra Erol'da ilginç anlar
Kafes-22 operasyonlarında 302 şüpheli yakalandı
Kafes-22 operasyonlarında 302 şüpheli yakalandı
Naci Görür 'Maraş ve Hatay gibi uyarıyorum' deyip iki yer için konuştu: Orada insan yaşamaması lazım
Naci Görür 'Maraş ve Hatay gibi uyarıyorum' deyip iki yer için konuştu: Orada insan yaşamaması lazım
Ekrem İmamoğlu'ndan Meral Akşener'e 'savaş' cevabı! Kalbimizi kırsalar da biz kalp kırmayacağız!
Ekrem İmamoğlu'ndan Meral Akşener'e 'savaş' cevabı! Kalbimizi kırsalar da biz kalp kırmayacağız!
Meral Akşener Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye resti çekti! Bu bir savaş ilanıdır! Buyursunlar ben varım...
Meral Akşener Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye resti çekti! Bu bir savaş ilanıdır! Buyursunlar ben varım...
24 saatte 1000 deprem oldu yanardağ patladı! İzlanda cehennemi yaşıyor! İşte patlama anı...
24 saatte 1000 deprem oldu yanardağ patladı! İzlanda cehennemi yaşıyor! İşte patlama anı...