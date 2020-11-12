Eşini döven Ferman Toprak iddialar hakkında bakın ne dedi 'Nazara geldik!'

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre, Toprak eşini darp ettiği iddialarına ilişkin, 'abartıldı' açıklaması yaptı, şunları söyledi:

"Arkadaşlar hayat bu. İnsanlar nazara gelebiliyor. Karı koca arasında böyle şeyler olabilir ama biraz abartıldı. Eşim yine benim çocuklarımın annesi hiç bir sorun yok"