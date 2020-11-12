Eşini döven Ferman Toprak iddialar hakkında bakın ne dedi 'Nazara geldik!'
Ferman Toprak, eşi Hilal Toprak'a şiddet uyguladığı iddiasıyla geçtiğimiz ay ifade vermişti. Ünlü şarkıcının konuya ilişkin açıklaması şoke etti.
Geçtiğimiz ay eşini darp ettiği iddiasıyla ifade veren Ferman Toprak, işiyle ilgili yeni çalışmalara imza atmaya hazırlanıyor. Yeni single çalışması olan "Vuslat" isimli şarkı için stüdyoya giren Toprak, Serdar Ortaç ile kameraların karşısına geçti.
Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre, Toprak eşini darp ettiği iddialarına ilişkin, 'abartıldı' açıklaması yaptı, şunları söyledi:
"Arkadaşlar hayat bu. İnsanlar nazara gelebiliyor. Karı koca arasında böyle şeyler olabilir ama biraz abartıldı. Eşim yine benim çocuklarımın annesi hiç bir sorun yok"
Ferman Toprak, 3 yıl önce Hilal Toprak ile dünyaevine girmiş, çiftin Adel Su isminde bir de çocukları olmuştu.
İddiaya göre; Ferman Toprak eşi Hilal Toprak'la bir arkadaşlarının doğumgünü partisine gitti. Toprak çifti evlerine dönerken bilinmeyen bir nedenle aralarında tartışma çıktı. Ferman Toprak sinirlerine hakim olamadı eşini otomobilin içinde darbetmeye başladı.