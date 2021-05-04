Eşini bakıcıyla aldatmıştı! Videosu internete sızan ünlü oyuncu Ben Afflech olay oldu
48 yaşındaki üç çocuk babası oyuncu ve yönetmen Ben Affleck'in videosu internete sızdı.
10 yıllık eşi Jennifer Garner'ı, çocuklarının dadısıyla aldattığı gerekçesiyle evliliği biten oyuncu ve yönetmen Ben Affleck, son olarak oyuncu Ana de Armas ile yaşadığı ilişkiyi bitirmişti.
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Ben Affleck'in, bir sosyal medya yıldızıyla flört etmeye çalışırken çekilen bir videosu ortaya çıktı.
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Videoyu paylaşan kişi ise Affleck'in profilinin sahte olduğunu düşünüp onun flört telifini geri çeviren Nivine Jay adlı sosyal medya yıldızı.
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Ben Affleck ile Nivine Jay adlı genç kadın, Raya adlı bir flört sitesinde tanıştılar.
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