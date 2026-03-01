Eşini aniden kaybetmişti! Özgü Namal yeni sevgilisiyle yakalandı
Özgü Namal, başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da gündemde. Eşinin vefatının ardından uzun süre gözlerden uzak kalan Namal’ın yeni sevgilisi şimdiden merak konusu oldu.
Uzun yıllar sonra Özgü Namal, Kızıl Goncalar ile ekrana dönmüş, dizi finalinin ardından Kıskanmak ile anlaşmıştı. Geçtiğimiz günlerde Berlin Film Festivali’nde başarılarıyla adından söz ettiren Namal’ın özel hayatı ise magazin gündeminde merak uyandırıyor.
2020 yılında eşi Ahmet Serdar Oral’ı kaybettikten sonra uzun süre gözlerden uzak bir yaşam süren Namal’ın sevgilisi gündemde. Özgü Namal'ın bir süredir bioenerji uzmanı Ercan Han Üşümez ile aşk yaşadığı iddia ediliyordu.
Gazete Magazin muhabiri, Özgü Namal’ı havalimanında görüntüledi. “Yıllar sonra bir ilişkiniz oldu, beyefendiyi sorsaydık?” sorusuna başarılı oyuncu, “Beyefendi yok” yanıtını verdi.
Özgü Namal böyle dese de kameralardan kaçamadı. Ercan Han Üşümez’in araçta beklediği görüldü. Muhabirler, Özgü Namal’ın Ercan Han Üşümez’in aracına binerken görüntülendiği anları kayda aldı. Böylece uzun süredir konuşulan aşk iddialarında ilk somut kare de gelmiş oldu.