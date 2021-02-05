Eşini aldattığını kabul etmişti Somer Sivrioğlu yasak aşkıyla fena yakalandı
Henüz boşanmamış olan MasterChef üyesi Somer Sivrioğlu, yasak aşkıyla bir otelden çıkarken kameralara yakalandı.
MasterChef Türkiye'nin jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, birçok kez özel hayatıyla magazin gündemine damga vurdu. 18 yıllık eşini aldatan Siviroğlu'nun sevgilisinin kim olduğu merak konusuydu. Üstelik ünlü şef karısını aldattığını aylar önce kabul etmişti.
Somer Sivrioğlu'nun boşanma aşamasında olduğu eşi Aslı Sivrioğlu, aylar önce yaptığı açıklamasında ünlü şefin kendisini programda editörlük yapan evli bir kadınla aldattığını doğrulamıştı.
Aslı Sivrioğlu'nun açıklamaları karşısında sessizliğini bir süre koruyan Somer şef ise bir sosyal medya kullanıcısının yorumuna cevap vererek aldattığını kabul etmişti.
Bir sosyal medya kullanıcısı "Verdiği röportajda eşini nasıl aldattığını anlattın mı?" diye yorum yapmıştı.