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Eşine sürpriz yapmak isteyen uzman çavuş eve erken gelince olanlar oldu! 'Koca' korkusu canından etti

Eşine sürpriz yapmak isteyen uzman çavuş eve erken gelince olanlar oldu! 'Koca' korkusu canından etti

MERSİN'de makam şoförlüğünü yapan Ali T., ilişki yaşadığı bir çocuk annesi H.Y.’nin uzman çavuş eşi İ.Y. tarafından yatakta basıldı. Korkuya kapılan Ali T., kaçmak için 6’ncı kattaki evin balkonundan 5’nci kat balkonuna inmeye çalışırken, düşerek canından oldu.

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Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan Ali T. evli bir kadınla yaşadığı aşkın kurbanı oldu. MHP'li Başkan Mükerrem Tollu'nun yaklaşık 15 yıldır makam şoförlüğünü yapan ve bir süre önce eşinden boşandığı belirtilen 40 yaşındaki Ali T., iddiaya göre bir süredir ilişki yaşadığı evli ve bir çocuk annesi H.Y.'nin Koyunca Mahallesi'ndeki evine gitti.

Uzman çavuş eve geldi

Uzman Çavuş İ.Y. ise görev yaptığı kentten ailesine bayram sürprizi yapmak üzere izinli geldi. Saat 01.30 sıralarında evine giren İ.Y., iddiaya göre eşi H.Y. ile Ali T.’yi yatak odasında yakaladı.

Balkondan düştü

Evli kadınla basılan makam şoförü Ali T., 6'ncı kattaki dairenin balkonundan 5'nci kat balkonuna geçmek üzere korkuluk demirine asıldı. Bu sırada tutunduğu demir korkuluktan elleri kayınca dengesini kaybeden Ali T., çakıldığı beton zeminde kanlar içinde kaldı.

Olay yerine ulaşan ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali T., yaşamını yitirdi.

İfadeleri alındı

Olaydan sonra Uzman Çavuş İ.Y ile eşi H.Y.'nin ifadeleri alındı. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı'nca çok yönlü soruşturma başlatıldı.

Ali T.’nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: Sözcü

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