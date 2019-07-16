Eşine nadir rastlanıyorken Sivas'ta görüldü! Çevredekiler bir anda telefona sarıldı
Kanatlarının üst kısımlarındaki ilginç görüntüsüyle adeta zebrayı andıran 'Zebra çatal kuyruklu kelebek', Sivas kent merkezinin yakınlarında görüntülendi.
Genellikle Kuzey Amerika kıyılarında, Tennesse eyaletinde sıklıkla görülen 'Zebra çatal kuyruklu kelebek', Sivas merkezi sakinlerine heyecanlı anlar yaşattı. Çevredekiler, kanat yapısı ve kuyruğu ile hayretlere düşüren kelebeği cep telefonlarına kaydetti.
Dünyanın en güzel kelebeklerinden biri olarak gösterilen, siyah-beyaz çizgilerle kaplı üçgen şeklindeki kanatları ve kuyruğu ile büyük ilgi çeken kelebek Sivas kent merkezine 15 kilometre mesafedeki Soğuk Çermik Kaplıcası'nda ortaya çıktı.
Kelebeğin özelliği nedir?: Kelebeğin kanatlarındaki bu desenlerin düşmanlarının dikkatini kuyruğuna doğru yönelttiği düşünülmektedir. Bu, kelebek için önemli bir savunma sistemidir.
Etkilenmiyor: Kanatlarındaki ilginç yapı sayesinde bir kuş, kelebeğin kuyruğuna gagası ile çarpsa bile kelebek için hayati bir tehlike söz konusu olmaz. Çünkü kopan kuyruk kelebeği etkilemez.