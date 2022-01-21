Eşine kereviz yedirmek isterken patron oldu siparişlere yetişemiyor İngiltere İtalya'ya sattı

Bir süre sonra ürettiği makarna çeşitlerini satmaya başlayan Bayburtluoğlu, 3 kadının çalıştığı butik işletmesini 2012 yılında kurdu. Şu an 12 kişiyi istihdam eden Bayburtluoğlu, ürettiği makarna, zeytin yağı, sos gibi 175 çeşit ürünü yurt içi ve dışına satıyor.