Eşine fotoğraflarını çektirdi: Cansel Elçin'in Bodrum tatilinden eğlenceli görüntüleri
2020 yılında dünya evine giren Cansel Elçin, kendisi gibi oyuncu eşi Zeynep Tuğçe Bayat ile Bodrum'da tatilde görüntülendi. ELLE dergisi Bodrum Susona Otel'de "Elle Summer Weekend" etkinliği kapsamında bir araya gelen ünlülerin arasında Elçin-Bayat çifti de vardı.
Ekranların sevilen dizisi Gönülçelen setinde tanışan, 2017'de başlayan aşklarını 2020'de evlilikle taçlandıran oyuncu Cansel Elçin kendisi gibi oyuncu olan eşi Zeynep Tuğçe Bayat ile Bodrum'da tatilde objektiflere yansıdı.
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Birlikte localarında vakit geçiren çiftten Cansel Elçin eşine 'Beni çek' diyerek iskelenin ucuna gitti ve denize atladı.
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Önce tişörtünü çıkaran Elçin daha sonra çıkardığı tişörtü fırlatıp koşarak denize atladı.
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Elçin'in keyifli halleri görülmeye değerdi.
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