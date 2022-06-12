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Eşine fotoğraflarını çektirdi: Cansel Elçin'in Bodrum tatilinden eğlenceli görüntüleri

Eşine fotoğraflarını çektirdi: Cansel Elçin'in Bodrum tatilinden eğlenceli görüntüleri

2020 yılında dünya evine giren Cansel Elçin, kendisi gibi oyuncu eşi Zeynep Tuğçe Bayat ile Bodrum'da tatilde görüntülendi. ELLE dergisi Bodrum Susona Otel'de "Elle Summer Weekend" etkinliği kapsamında bir araya gelen ünlülerin arasında Elçin-Bayat çifti de vardı.

Eşine fotoğraflarını çektirdi: Cansel Elçin'in Bodrum tatilinden eğlenceli görüntüleri

Ekranların sevilen dizisi Gönülçelen setinde tanışan, 2017'de başlayan aşklarını 2020'de evlilikle taçlandıran oyuncu Cansel Elçin kendisi gibi oyuncu olan eşi Zeynep Tuğçe Bayat ile Bodrum'da tatilde objektiflere yansıdı. 

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Eşine fotoğraflarını çektirdi: Cansel Elçin'in Bodrum tatilinden eğlenceli görüntüleri

Birlikte localarında vakit geçiren çiftten Cansel Elçin eşine 'Beni çek' diyerek iskelenin ucuna gitti ve denize atladı.

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Eşine fotoğraflarını çektirdi: Cansel Elçin'in Bodrum tatilinden eğlenceli görüntüleri

Önce tişörtünü çıkaran Elçin daha sonra çıkardığı tişörtü fırlatıp koşarak denize atladı.

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Eşine fotoğraflarını çektirdi: Cansel Elçin'in Bodrum tatilinden eğlenceli görüntüleri

Elçin'in keyifli halleri görülmeye değerdi.

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