Eşine cinsel ilişki esnasında şoku yaşattı fantezi sandığı olay sonrası kanlar içinde kaldı

Olay, çiftin evliliklerinin ilk yılında gittikleri tatilde baş gösterdi. Her şey yolunda görünüyordu ancak adamın karısı hakkında korkunç planları vardı. İlk olarak Laura ve Shaun akşam saatlerinde önce televizyon izleyip dışarıdan ısmarladıkları pizzayı yedi.