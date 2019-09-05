Eşine cinsel ilişki esnasında şoku yaşattı fantezi sandığı olay sonrası kanlar içinde kaldı
Dünya, İngiltere'de meydana gelen korkunç olayı konuşuyor. Yeni evlenen Shaun ve Laura May çifti, sabaha karşı ilişkiye girdikleri esnada yaşanan olay sonrası mahkemelik oldu.
İngiltere'nin Kent bölgesinde yeni evlenip yaşamlarını sürdüren Shaun ve Laura May çifti, bir anda dünyanın gündemine oturdu. Cinsel ilişkiye girdikleri esnada kocası tarafından 'sana bir sürprizim var' denilerek gözleri kapatılan kadın, son anda ölümden döndü.
Olay, çiftin evliliklerinin ilk yılında gittikleri tatilde baş gösterdi. Her şey yolunda görünüyordu ancak adamın karısı hakkında korkunç planları vardı. İlk olarak Laura ve Shaun akşam saatlerinde önce televizyon izleyip dışarıdan ısmarladıkları pizzayı yedi.
Sabaha karşı uyandı: Yemekten sonra çift uyudu. Ancak kadın, sabah 05.00 sularında uyandı. Bu sırada kocası, aşağı katta gürültü duyduğunu söyleyerek eşinin yanına geldi.
İlişkinin ortasında gözlerini kapattı: Çift yatak odasında cinsel ilişkiye girdi. İlişkiden sonra erkek karısına bir hediyesi olduğunu söyledi, gözlerini kapatmasını istedi. 34 yaşındaki Shaun Laura'nın gözlerini bir havluyla kapattı, kadın yatakta uzanarak sürprizi beklemeye başladı.