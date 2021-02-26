'Eşin seni Songül Karlı ile aldatıyor' Skandal iddia gündeme bomba gibi düştü
Songül Karlı, bu kez ne estetikle ne de olay pozlarıyla gündeme geldi. Karlı hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Metin Yüncü'nün eski eşi Karlı hakkında "Benim yuvamı yıktı" dedi.
Songül Karlı, son zamanların gündemden düşmeyen ismi haline geldi. Instagram pozları, estetikleri derken neredeyse magazin gündeminde her gün konuşuluyor. Fakat bu kez konu bambaşka... Karlı, yeniden eski eşi Metin Yüncü'yle ilgili gündeme geldi.
Eski eşi Metin Yüncü tarafından dolandırıldığını ve bütün mal varlığını kaybettiğini açıklayan şarkıcı Songül Karlı hakkında olay iddialar gündeme düştü.
Metin Yüncü’nün eski eşi Mediha Ersoy yıllar sonra sessizliğini bozdu. Mediha Ersoy, Songül Karlı için ''Aile dostumuzdu. Ailecek sohbet ederken bile benim eşime bakışları farklıydı'' dedi.
Ersoy ''Bana mesaj geldi. Eşin seni Songül Karlı ile aldatıyor yazıyordu. Ben konduramadım. Biz evliyken birlikteliklerine devam etmişler. İnanmadım ben ama araştırdım o mesajı atan abisi çıktı. Ya abisi attı ya kendisi oradan bana attı mesajı. Bence Songül Karlı idi" diyerek herkesi şoke etti.