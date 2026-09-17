Esin Gündoğdu'dan muhteşem değişim! Sırrını ilk kez açıkladı...

ÖNCE KENDİ ÇABASIYLA KİLO VERDİ

“Olacak O Kadar”, “Baba Oluyorum”, “Karımın Dediği Dedik Çaldığı Kontrbas” ve “Hayat Yokuşu” gibi projelerde de kamera karşısına geçen Esin Gündoğdu, oyunculuk kariyerinin yanı sıra yaşadığı fiziksel değişimle de adından söz ettirdi. Bir dönem 138 kiloya kadar çıkan oyuncu, fazla kilolarından kurtulmak için ilk olarak diyet yapmaya başladı. Kendi çabasıyla kilo vermeyi başaran Gündoğdu, hayatında yaşadığı zor bir kaybın ardından yeniden kilo aldı.