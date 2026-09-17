Esin Gündoğdu'dan muhteşem değişim! Sırrını ilk kez açıkladı...
“Kocan Kadar Konuş”, “Aşk Yeniden” ve “Yeni Gelin” gibi yapımlarla tanınan Esin Gündoğdu, yıllar içindeki değişimiyle yeniden gündemde. Gündoğdu verdiği kiloları tekrar alıp tekrar vererek yeniden gündeme geldi.
Bir dönem 138 kiloya kadar çıkan ünlü oyuncu, önce diyetle kilo verdi, ardından yeniden kilo alması üzerine gastrik bypass ameliyatı geçirdi. Doktor kontrolünde beslenme ve sporla toplam 72 kilo veren Gündoğdu’nun değişimi dikkat çekiyor.
ÖNCE KENDİ ÇABASIYLA KİLO VERDİ
“Olacak O Kadar”, “Baba Oluyorum”, “Karımın Dediği Dedik Çaldığı Kontrbas” ve “Hayat Yokuşu” gibi projelerde de kamera karşısına geçen Esin Gündoğdu, oyunculuk kariyerinin yanı sıra yaşadığı fiziksel değişimle de adından söz ettirdi. Bir dönem 138 kiloya kadar çıkan oyuncu, fazla kilolarından kurtulmak için ilk olarak diyet yapmaya başladı. Kendi çabasıyla kilo vermeyi başaran Gündoğdu, hayatında yaşadığı zor bir kaybın ardından yeniden kilo aldı.
GASTRİK BYPASS AMELİYATI OLDU
Yeniden kilo almasının ardından cerrahi müdahaleye başvuran Esin Gündoğdu, gastrik bypass ameliyatı geçirdi. Operasyon sonrasında yaşam tarzını değiştiren oyuncu, doktor kontrolünde uyguladığı beslenme programını sporla destekledi. Gündoğdu, bu süreçte toplam 72 kilo vermeyi başardı.
“AMELİYAT SİHİRLİ BİR DEĞNEK DEĞİL”
Esin Gündoğdu, katıldığı programlarda ve Instagram hesabında kilo verme sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Zayıflama ameliyatının tek başına kalıcı sonuç sağlayan sihirli bir çözüm olmadığını vurgulayan oyuncu, operasyon sonrasında da sağlıklı beslenme düzeninin ve diyetin sürdürülmesi gerektiğini belirtti.
Gündoğdu, kilo verme sürecinde doktor kontrolünün ve düzenli sporun önemine de dikkat çekti.
72 KİLOLUK DEĞİŞİMİYLE KONUŞULUYOR
Sinema ve televizyon dünyasında birçok projede rol alan Esin Gündoğdu'nun kilo verdikten sonraki görünümü, uzun süredir magazin gündeminde yer alıyor.
Ünlü oyuncu, 138 kiloya kadar çıktığı dönemin ardından geçirdiği ameliyat ve değiştirdiği yaşam alışkanlıklarıyla toplam 72 kiloluk bir değişim yaşadı.