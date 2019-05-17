Eşim kayıp dedi, Kayıp eşini pazarladığı ortaya çıktı

Gökhan Zambaoğlu’nun eşi Meryem Zambaoğlu eşinin kendisini evli oldukları süre boyunca fuhuşa zorladığını itiraz ettiği taktirde şiddet gördüğünü iddia eden Meryem Zambaoğlu’nun iddialarını destekleyen birçok ihbar canlı yayına bağlandı.