Eşi yasaklayıp ceza verdi! Aydın'da görenler şaştı kaldı: 40 gün dağda...
AYDIN'da emekli olduktan sonra baba mesleğine merak saran 67 yaşındaki Hüseyin Güler'e eşinin verdiği ceza görenleri şaşırttı.
Nazilli ilçesi kırsal Işıklar Mahallesi'nde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Hüseyin Güler, 2004 yılında Devlet Su İşleri'den (DSİ) emekli olduktan sonra babası ve ağabeyinin de mesleği olan zurnacılığa merak sardı.
Evde zurna çalan Güler'in çıkardığı uzun süreli ve yüksek ses nedeniyle 46 yıllık hayat arkadaşı Nilüfer Güler ve komşuları durumdan rahatsız oldu.
Bu nedenle eşiyle sık sık kavga eden Nilüfer Güler, Hüseyin Güler'in evde zurna çalmasını yasakladı.
Güler, eşine 40 gün dağda zurna çalma cezası verip, "Ancak seni o şekilde affederim" deyip evi terk etti.