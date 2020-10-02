Eşi sürekli rüyasına girince dayanamadı Manisa'da kendi mezarını kazdırdı

Mezarı kazdıktan sonra rahatladığını belirten Hamza Koçyiğit, “Eşim şeker hastasıydı, dikkatli beslenmesi gerekiyordu. Kendisini hep uyarmama rağmen, 'Sen beni kurtarırsın' diyordu. Ben ise hep, 'Sana bir şey olursa ben yaşayamam, 6 ay sonra yanına gelirim' diyordum. Sonrasında kendisi vefat etti." dedi.