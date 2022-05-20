Eşi öldürülen Ece Erken faturayı görünce deliye döndü tüm hesaplarına el konulmuştu
Banka hesabına bloke konulduğu için isyan eden Ece Erken, bu kez gelen faturayla şok oldu. Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ölddürülmüştü.
Ocak ayında avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle yıkılan Ece Erken, zor günleri geride bırakmaya çalışıyor.
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Bu süreci ailesiyle ve arkadaşlarıyla geçiren Erken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor.
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Geçtiğimiz ay Instagram hesabından bir paylaşım yapan Erken banka hesabına bloke konulduğunu söylemişti.
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Erken, "Şu an oğlumu çocuk oteline götürüyorum bir bakıyorum hesabıma bloke gelmiş." ifadelerini kullanmıştı.
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