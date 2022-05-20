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Eşi öldürülen Ece Erken faturayı görünce deliye döndü tüm hesaplarına el konulmuştu

Eşi öldürülen Ece Erken faturayı görünce deliye döndü tüm hesaplarına el konulmuştu

Banka hesabına bloke konulduğu için isyan eden Ece Erken, bu kez gelen faturayla şok oldu. Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ölddürülmüştü.

Eşi öldürülen Ece Erken faturayı görünce deliye döndü tüm hesaplarına el konulmuştu

Ocak ayında avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle yıkılan Ece Erken, zor günleri geride bırakmaya çalışıyor.

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Eşi öldürülen Ece Erken faturayı görünce deliye döndü tüm hesaplarına el konulmuştu

Bu süreci ailesiyle ve arkadaşlarıyla geçiren Erken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor.

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Eşi öldürülen Ece Erken faturayı görünce deliye döndü tüm hesaplarına el konulmuştu

Geçtiğimiz ay Instagram hesabından bir paylaşım yapan Erken banka hesabına bloke konulduğunu söylemişti.

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Eşi öldürülen Ece Erken faturayı görünce deliye döndü tüm hesaplarına el konulmuştu

Erken, "Şu an oğlumu çocuk oteline götürüyorum bir bakıyorum hesabıma bloke gelmiş." ifadelerini kullanmıştı.

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