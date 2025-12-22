Eşi Nagehan Kaşıkçı ile evliliği olaylı bitmişti Necati Şaşmaz oğullarını paylaştı
Kurtlar Vadisi’nde canlandırdığı “Polat Alemdar” karakteriyle hafızalara kazınan Necati Şaşmaz 54’üncü yaş gününde sürpriz bir paylaşım yaptı. Nagehan Kaşıkçı ile yaptığı evliliği olaylı biten Necati Şaşmaz, medyadan uzak tuttuğu 2 oğlunu paylaştı.
Kurtlar Vadisi’nin efsane ismi Necati Şaşmaz, uzun süre gözlerden uzak tutmaya çalıştığı çocuklarının son halini sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü oyuncunun doğum gününde yaptığı paylaşım, takipçilerinin dikkatini çekti.Türk televizyonunun unutulmaz yapımı Kurtlar Vadisi’nde canlandırdığı “Polat Alemdar” karakteriyle hafızalara kazınan Necati Şaşmaz, uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyordu.
Ünlü isim, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla magazin gündeminde adından söz ettirdi.
54. YAŞINI KUTLADI
Türk televizyon tarihine damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinin “Polat Alemdar”ı Necati Şaşmaz, 54’üncü yaş gününde sürpriz bir paylaşım yaptı.
Özel hayatını gözlerden uzak tutan oyuncu, iki oğluyla birlikte çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Ünlü oyuncunun paylaşımında, Nagehan Kaşıkçı ile evliliğinden dünyaya gelen Ali Nadir ve Yusuf Emir adlı iki oğlunun geçen zamandaki değişimi göze çarptı.