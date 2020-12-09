Eşi koronavirüsten kurtuldu o öldü emekli bürokrat yaş gününde toprağa verildi
ANTALYA'da yaşayan deneyimli bürokrat ve yazar Ali İhsan Ersan Öztürk, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından 76'ncı yaş gününde toprağa verildi.
Maden Yüksek Mühendisi Ali İhsan Ersan Öztürk, MTA-Maden Tetkik Arama Enstitüsü’nde, DPT-Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’nda, TDÇİ- Türkiye Demir Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nde ve SSM- Savunma Sanayii Müsteşarlığı gibi kurumlarda genel müdür yardımcılığı, daire başkanlıkları ve çeşitli görevlerde bulundu.
Öztürk, yoğun çalışma hayatının yanında, mesleki konularda yazılar kaleme aldı, şiir ve hikaye kitapları yazdı.
2008 yılında emekli olan Öztürk, 1980’li yıllardan beri tatil için geldiği Antalya’nın Kemer ilçesi Tekirova Mahallesi’ne eşi Ülker Öztürk’le birlikte yerleşti. Ali İhsan Ersan Öztürk ve eşine bir süre önce Covid-19 virüsü bulaştı.
Eşi kurtuldu: Eşi Ülker Öztürk hastalığı atlatırken, Ali İhsan Ersan Öztürk tedavi için kaldırıldığı Antalya Atatürk Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.