Eşi koronavirüsten kurtuldu o öldü emekli bürokrat yaş gününde toprağa verildi

2008 yılında emekli olan Öztürk, 1980’li yıllardan beri tatil için geldiği Antalya’nın Kemer ilçesi Tekirova Mahallesi’ne eşi Ülker Öztürk’le birlikte yerleşti. Ali İhsan Ersan Öztürk ve eşine bir süre önce Covid-19 virüsü bulaştı.