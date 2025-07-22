Eşi ihanetle suçlamıştı! Gizli aşkı ifşa olan Güzide Duran'ın eşine intikam mesajı
Beşiktaş Kulübü eski başkanı Fikret Orman ile aşk yaşadığı ifşa olan manken Güzide Duran'ın iş insanı eşi Adnan Aksoy ile çekişmeli boşanma süreci sürüyor. Bu süreçte uzak kaldığı çocuklarının fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan Duran, takipçilerine içini döktü, 'intikam' sözü dikkat çekti.
1996 Best Model of Türkiye birincisi Güzide Duran, 3 Nisan 2008'te Çırağan Sarayı'nda iş insanı Adnan Aksoy ile evlendi. 2 çocukları dünyaya geldi. Ancak çiftin evliliklerinde kriz baş gösterdi. İkili boşanmaya karar verdi.
Duran'ın adı Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile aşk dedikodularına karıştı. Adnan Aksoy eşinin güvenini zedelediğini ve kendisine hakaret ettiğini öne sürüp 2 liralık tazminat talep etti.
KARŞI DAVA AÇTI
Duran ise boşanmanın sorumlusunun eşi Aksoy olduğunu savunarak karşı dava açtı. 20 milyonluk tazminat isteyen Duran, şiddet iddialarında bulundu.
Bunlar sürerken Duran'ın Beşiktaş Kulübü eski başkanı Fikret Orman ile flört ettiği konuşuldu. Ve ikilinin aşkı geçen hafta belgelendi. Arnavutköy'de bir mekandan el ele çıkarken objektiflere yansıdılar.