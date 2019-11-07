Eşi için ailesini karşısına almıştı Cenk Küpeli'den Demet Şener'e milyonluk hediye

Hiçbir şey tadımızı bozamayacak: Yeni aracıyla Bebek’te görüntülenen Demet Şener, kayınpederinin açıklamalarına ise şu şekilde yanıt verdi:

- “Biz mutlu ve keyifliyiz. Hiçbir şey tadımızı bozamayacak. Tabii ki bu konuda konuşmayacağım. 25 yıldır bu mesleğin içindeyim, istediğiniz kadar soru sorsanız bile cevap vermeyeceğim. Zaten Cenk açıklama yaptı”