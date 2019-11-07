Eşi için ailesini karşısına almıştı Cenk Küpeli'den Demet Şener'e milyonluk hediye
Apar topar evlilikleri magazin gündeminden bir an bile düşmeyen Demet Şener ile Cenk Küpeli, kim ne derse desin aşklarını yaşamaya devam ediyor.
Cenk Küpeli'nin babasının geçtiğimiz günlerde yaptığı bomba açıklamalar hala sıcaklığını korurken, ünlü iş adamından Demet Şener'e dudak uçuklatan bir hediye aldığı öğrenildi. Şener, ayrıca kayınpederinin açıklamaları hakkında da ilk kez konuştu.
Yaklaşık beş aydır evli olan ikiliden Cenk Küpeli, eşine 1 milyon TL değerinde, Volvo model cip aldı. Aracın plakasının KPL olması da dikkatlerden kaçmadı. Küpeli, Şener'e daha önceden de Londra'dan bir ev almış ve kendi markasını kuracağı şirkete de ortak etmişti.
Hiçbir şey tadımızı bozamayacak: Yeni aracıyla Bebek’te görüntülenen Demet Şener, kayınpederinin açıklamalarına ise şu şekilde yanıt verdi:
- “Biz mutlu ve keyifliyiz. Hiçbir şey tadımızı bozamayacak. Tabii ki bu konuda konuşmayacağım. 25 yıldır bu mesleğin içindeyim, istediğiniz kadar soru sorsanız bile cevap vermeyeceğim. Zaten Cenk açıklama yaptı”
Cenk Küpeli'nin babası neler demişti?
Demet Şener'in evlilik amacının sadece nispet olduğunu öne süren baba Avni Küpeli, "Demet Şener, gözümüzün nuru oğlumuz Cenk'i bizden koparmış ve ailesini hiçe saymıştır. Yaptığı nispetler sadece İbrahim Kutluay'ı değil, bizleri de derinden yaralamaktadır. Bu konuya da özellikle dikkat çekilmesini rica ederiz." ifadelerini kullanmıştı.